Государственный департамент объясняет этот призыв угрозой терроризма и злоупотреблениями российских чиновников в отношении американцев, сообщает Голос Америки.

Правительство США выступило с обширным предупреждением, рекомендовав американцам избегать поездок в Россию из-за террористической угрозы, а также «преследований, ненадлежащего обращения и вымогательств со стороны правоохранительных органов и других чиновников».

Резкие формулировки предупреждения Госдепартамента относятся к России в целом и появились в период, который американские и российские власти характеризуют как наихудший в двусторонних отношениях после «холодной войны».

«Пересмотрите целесообразность поездки в Россию из-за угрозы терроризма и преследований», – призвал американцев Госдепартамент, добавив, что некоторые регионы Российской Федерации являются зонами «повышенного риска».

Внешнеполитическое ведомство отнесло к ним Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за гражданских волнений и угрозы терроризма, а также аннексированный Крымский полуостров из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей.

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«Террористические группировки продолжают замышлять возможные атаки в России, – заявил Госдепартамент. – Террористы могут атаковать практически без предупреждения или без всякого предупреждения, выбирая в качестве целей туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры и местные правительственные учреждения. Предупреждения об угрозах взрывов в общественных местах являются распространенным явлением».

В рекомендациях не указывается источник этой информации.

Но даже не считая террористическую угрозу, Россия по-прежнему является опасным местом с точки зрения Госдепартамента.

«Граждане США часто становятся жертвами преследований, ненадлежащего обращения или вымогательств со стороны правоохранительных органов и других чиновников, – говорится в рекомендациях. – Оказание консульской помощи США задержанным гражданам часто неоправданно затягивается из-за действий российских властей. Россия также применяет специальные ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство США и России. Из-за сокращения дипломатического персонала, навязанного Россией, возможности правительства США по оказанию услуг американским гражданам сократились».

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Северный Кавказ и Крым заслужили особого упоминания в рекомендациях. В отношении этих регионов Госдепартамент безоговорочно призывает американцев: «Не ездите туда!»

«Гражданские волнения и теракты продолжаются на территории всего Северного Кавказа, включая, Чечню, Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, – говорится в сообщении Госдепартамента. – Местные банды похищают американских граждан и других иностранцев для получения выкупа. Имеются достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных казнях геев в Чечне, которые, предположительно, совершаются чеченскими региональными властями».

Госдепартамент предостерегает американцев от попыток восхождения на гору Эльбрус, «поскольку путешественники должны пройти вблизи нестабильных и небезопасных районов Северного Кавказа».

Что касается Крыма, что Госдепартамент отметил усиленное российское военное присутствие на этой украинской территории.

«Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные шаги в Крыму в рамках своей оккупации этой части Украины, – говорится в рекомендациях. – Международное сообщество, включая США и Украину, не признает предпринятую аннексию Крыма. Оккупационные власти в Крыму продолжают злоупотребления против иностранцев и местного населения, особенно тем, кто оспаривает их полномочия на полуострове».

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Госдепартамент отмечает, что правительство США не может оказать срочные услуги американским гражданам, приезжающим в Крым, поскольку американским правительственным служащим поездки в Крым запрещены.

В случае если вопреки рекомендациям американцы решат поехать в Россию, Госдепартамент призывает их избегать демонстраций, следить за срочными сообщениями СМИ и корректировать планы в соответствии с информацией в новостях.

Американцев также призывают сохранять бдительность в местах, популярных у граждан западных стран, и подписаться на аккаунты Госдепартамента в Facebook и Twitter.