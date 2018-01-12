Вторая соучастница признает свою вину в схеме по продаже медицинских устройств. Жительница Канады Ирина Косовская продавала лазерные устройства в качестве средства для лечения многочисленных заболеваний, сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США.



Вторая участница схемы по обману потребителей, продававшая светоизлучающие устройства в качестве панацеи от более чем 200 различных заболеваний и расстройств, вчера признала себя виновной, сообщает Министерство юстиции США.

63-летняя Ирина Косовская из Онтарио (Канада) созналась в одном случае продажи неправильно маркированных медицинских устройств с целью мошенничества и введения в заблуждение. Соучастниками Косовской в продаже устройств под названием QLaser System были Роберт «Ларри» Лайтл и Фредретта Изон. Четвертый подсудимый, Рональд Уир-младший, признал себя виновным в феврале прошлого года.

Согласно документам, поданным в Федеральный окружной суд Южной Дакоты, Косовская и ее сообщники рекламировали и распространяли устройства QLaser, ложно утверждая, что эти устройства способны безопасно и эффективно лечить в домашних условиях множество заболеваний, включая рак, диабет, аутизм, ВИЧ и болезни сердца. Эффективность QLaser для лечения столь серьезных заболеваний не была подтверждена результатами научных или клинических исследований, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не выдавало разрешения на использования данного устройства в подобных целях.

По условиям сделки с правосудием Косовская признала, что совместно с Лайтлом делала ложные заявления о целебном эффекте QLaser, чтобы обманом склонить потребителей к покупке этих устройств по цене более $4 000 за штуку. Также Косовская созналась в том, что помогла Лайтлу контрабандой провезти сотни устройств QLaser из Рапид-Сити (Южная Дакота) в свою клинику в штате Нью-Йорк после получения Лайтлом запрета федерального суда на продажу данных устройств. Косовская продолжала продавать устройства до 2017 года и поделилась с Лайтлом десятками тысяч долларов прибыли, несмотря на то, что судебный приказ предписывал ему вернуть покупателям деньги за все устройства QLaser, проданные с 2001 года.

«Жертвами мошенничества, связанного с медицинскими приборами, становятся уязвимые граждане, – заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Чэд Ридлер. – Министерство юстиции продолжит прилагать все усилия по защите людей от тех, кто умышленно выдает неэффективные и потенциально опасные продукты за средства для лечения серьезных заболеваний».

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«Схемы по продаже неопробованных, неэффективных и бесполезных медицинских устройств пользуются уязвимостью пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Служба почтовой инспекции США прилагает все усилия для тщательного расследования подобных схем, – сказал исполняющий обязанности главного почтового инспектора Дэйна Картер из денверского отделения, которое обслуживает несколько штатов, включая Южную Дакоту. – Мы должны продолжать защищать уязвимых людей, которые по незнанию становятся жертвой этих схем в час нужды. Мы не можем позволить подобным мошенникам пользоваться Почтовой службой США для реализации своих планов».

Судебный процесс вела судья Карен Шрайер. Помимо штрафов, Косовской грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.