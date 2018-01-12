Чикаго. Сотрудники Отдела депортаций Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) арестовали 22 преступника и нарушителя иммиграционных законов в округах Кук и Лейк штата Иллинойс в ходе трехдневной операции, завершившейся в понедельник.

Среди арестованных были граждане пяти стран: Эквадора (1 человек), Гондураса (2), Мексики (17), Сербии (1) и Украины (1).

Шестеро из задержанных были преступниками, выпущенными на свободу местными правоохранительными органами, которые проигнорировали запрос ICE о передаче арестованных.

Большинство из иностранцев, ставших целью операции, имели криминальное прошлое, включающее такие преступления как сексуальное нападение, похищение людей, нападение, нападение с применением оружия, хранение наркотиков, кража, создание помех правосудию и управление автомобилем в состоянии опьянения. Двое из них скрывались от иммиграционных властей, а шестеро были арестованы за нелегальный въезд в Соединенные Штаты после депортации, что является тяжким преступлением.

В зависимости от вида совершенного преступления повторный въезд в США после депортации наказывается заключением в федеральной тюрьме на срок до 20 лет.

«Наши сотрудники стремятся сделать улицы городов безопаснее, находя осужденных преступников-иностранцев и выдворяя их из Соединенных Штатов, несмотря на безответсвенную политику убежища, действующую в округе Кук, – говорит директор отделения ICE в Чикаго Рикардо Вонг. – Целью данной операции были преступники и скрывающиеся от иммиграционных властей в двух округах Иллинойса. Убирая их с улиц, сотрудники ICE оказывают жителям бесценную помощь в обеспечении общественной безопасности».

Все задержанные в ходе этой операции подлежали аресту и депортации согласно Закону об иммиграции и гражданстве США.

Сотрудники ICE ежедневно проводят целевые операции в разных городах страны, что является частью усилий агентства по поддержанию общественной безопасности, обеспечению соблюдения иммиграционных законов и защите границ.