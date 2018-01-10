Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне назовут именем Немцова

Во вторник 9 января 2018 года, на своем первом заседании в новом году, городской совет Вашингтона единогласно проголосовал в первом чтении за законопроект о переименовании площади в столице США, где расположено посольство РФ, в честь убитого оппозиционного российского политика Бориса Немцова. О этом сообщает Голос Америки.

Второе чтение законопроекта в городском совете пройдет, скорее всего, в феврале. После чего документ будет отправлен на подпись мэру американской столицы Муриэль Баузер, и после подписания уже вступит в силу.

«В этой связи для нас очень важно, что граждане и парламентарии свободных демократических стран делают то, чего мы сегодня в нашей стране делать не можем. Уже в нескольких мировых столицах – это и Прага, и Вильнюс, и Киев, и еще ряд других городов, существуют соответствующие инициативы по увековечиванию памяти Бориса Немцова: либо парк, либо сквер, либо улица, либо площадь», – заявил председатель Фонда Бориса Немцова.

«После сегодняшнего решения, мы можем точно сказать, что Вашингтон станет первым городом мира, где будет официально увековечена память Бориса Ефимовича Немцова», – добавил он.

Таким образом, официальный адрес посольства РФ будет звучать, как «Борис Немцов Плаза, дом 1».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что инициатива американских законодателей о переименовании площади перед посольством РФ в США в честь убитого оппозиционного политика «не вызывает эмоций» у него лично и у других российских дипломатов.

В интервью телеканалу RTVi он подчеркнул, что российские представители согласятся с любым решением американских властей.

«Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу, – сообщил Анатолий Антонов. – Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет».

При этом посол уточнил, что лично для него важным является только то, чтобы это решение не было принято «в пику Российской Федерации».

Впервые с инициативой о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне в честь российского оппозиционного политика выступил в 2016 году сенатор-республиканец Марко Рубио. Весной этого года проект переименования утвердил один из комитетов городского совета Вашингтона, а в декабре это решение поддержали и все члены городского совета.