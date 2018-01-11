Велосипедист, прошлым летом отправившийся в поездку через всю Америку, на третий день путешествия был сбит 50-летней женщиной, которая потребовала с него 200 долларов за повреждение своего автомобиля, пишет OregonLive.

Во вторник 50-летняя Наталья Захария признала себя виновной в аварии, в которой Крэг Спизл получил травмы, и была приговорена к двум годам условно.

По словам Спизла, Захария, иммигрант из России, сказала ему, что водители часто требуют с велосипедистов и пешеходов возмещение за причиненный ущерб.

Захария не хотела сообщать об инциденте в полицию, чтобы ей не подняли стоимость страховки, говорится в ордере на арест. Затем она покинула место аварии, не оставив своих контактных данных.

«Я до сих пор не могу поверить, что кто-то может быть настолько бездушным, чтобы требовать деньги с человека, которому он нанес травму», – написал Спизл в заявлении, зачитанном на суде.

60-летний Спизл, житель Сиэтла, получил глубокие раны бедра, руки и локтя. Даже по прошествии нескольких месяцев он носит бандаж и просыпается по ночам от онемения в ладони.

«Затем она заявила мне, что я должен заплатить $200 за повреждение ее автомобиля, – рассказал Спизл. – Я не поверил своим ушам. Только моя порванная одежда стоила больше $200, не говоря уже о велосипеде и обо мне самом».

Изначально Захарии были предъявлены обвинения в оставлении места аварии с пострадавшими. В ходе процесса это обвинение было снято, и она признала себя виновной в оставлении места аварии с материальным ущербом.

По словам Чарли Джи, гражданского адвоката Спизла, для его клиента это было трудным решением, но после долгих размышлений он позволил Захарии признать вину в менее тяжком правонарушении, чтобы она смогла продолжать работать медсестрой и посещать пациентов на дому.

После осуждения за тяжкое преступление она лишилась бы водительских прав сроком на год, что сделало бы затруднительными визиты к пациентам, сообщили участвующие в процессе юристы.

У Захарии не было криминального прошлого. В своей жизни она преодолела упорным трудом множество препятствий. Первую половину жизни она провела в Сибири, порой в неблагоустроенных деревянных бараках.

Захария и ее муж, который сейчас служит капелланом в Адвентистском медицинском центре в Портленде, приехали в Соединенные Штаты в 2002 году и получили гражданство в 2009. У них трое детей – 17, 22 и 25 лет.

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Захария закончила курсы английского языка и успешно сдала экзамен на лицензию медсестры, отмечает издание OregonLive.

На суде Захария отказалась от последнего слова, но ее адвокат сказал, что она «очень сожалеет о своем поступке. Никогда прежде ничего подобного с ней не случалось».

Помимо условного срока, Захария была приговорена к 100 часам общественных работ. Также она должна будет пройти курсы для опасных водителей и выплатить Спизлу компенсацию в размере $807.