8 января 2018 года лидер славянской диаспоры Флорин Чурюк принял особого гостя – Вице-председателя Парламента Республики Молдова Валерия Гилецкого.

Гилецкий начал свой визит с посещения Славянского общественного центра Сакраменто, который служил нуждам молдовской диаспоры последние 25 лет и был официальным избирательным участком во время президентских и парламентских выборов в Республике Молдова. В Капитолии штата Гилецкий встретился с сенатором Джимом Нильсеном и был представлен остальным членам Сената Калифорнии. Сразу после этого он нанес визит губернатору Джерри Брауну.

Вечером политика из Молдовы приветствовали местные пасторы и общественные лидеры. Он был приглашен на частный вечер в дом известной в Сакраменто семьи Ольги и Григория Бурачеков, где миссис Бурачек приготовила ужин из традиционных блюд молдовской кухни. На встрече с гражданами Республики Молдова Гилецкий ответил на вопросы о паспортах, визах и политико-экономической ситуации в стране. Встреча оставила хорошее впечатление как у самого Гилецкого, так и у представителей молдовской диаспоры.

Валерий Гилецкий широко известен в славянско-американском христианском сообществе Калифорнии. До того, как заняться политикой, он много лет прослужил в Союзе церквей евангельских христиан-баптистов Молдовы и побывал во многих странах, включая Соединенные Штаты. Гилецкий собирается вновь посетить Сакраменто весной этого года.

Сакраменто является городом-побратимом столицы Республики Молдовы – Кишинева.