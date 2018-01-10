Домовладельцев Аубурна заставляют оставлять гаражи открытыми

Жители одного из районов Аубурна возмущены действиями Ассоциации домовладельцев, которая велела им оставлять двери гаражей открытыми в дневное время, передает телеканал FOX News. Связано это с тем, что кое-кто из жильцов позволял незнакомцам ночевать у себя в гараже.

Новое правило требует держать гаражи открытыми с 8 часов утра до 4 часов вечера, с понедельника по пятницу. Некоторые жители возражают против правила, но подчиняются ему, другие же закрывают двери как обычно.

Данная мера предпринимается ввиду того, что один из жильцов укрывал “не прописанных” постояльцев в своем гараже, подчеркивает телеканал KCRA.

Ассоциация домовладельцев грозит нарушителям штрафом и административным судом, однако для некоторых штраф будет меньшим злом, чем опасность домашней кражи.

Журналисты попытались связаться с Ассоциацией домовладельцев Auburn Green Unit 1, однако ее офис был закрыт, а на телефонный звонок никто не ответил. Судя по всему, большинство жителей комплекса настроены против нововведения.