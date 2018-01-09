В понедельник Верховный суд оставил в силе закон штата Миссисипи, который позволяет представителям сферы обслуживания отказывать в услугах ЛГБТ-гражданам, если того требуют их религиозные убеждения.

Верховный суд США оставил без удовлетворения первый вызов закону штата Миссисипи, разрешающему компаниям и государственным служащим отказывать в обслуживании лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам на основании своих религиозных воззрений, сообщает издание Christian Science Monitor.

Судьи оставили в силе вердикт Пятого окружного апелляционного суда о том, что истцы – однополые пары, правозащитники, включая главу отделения NAACP, церковь и другие – не имели юридических оснований для подачи иска.

Закон, принятый республиканской легислатурой штата Миссисипи и подписанный губернатором-республиканцем Филлипом Брайантом при поддержке консервативных христианских активистов, разрешает отказывать в обслуживании представителям ЛГБТ-сообщества согласно религиозным убеждениям.

Однако подчеркивается, что закон пока не вступил в действие. По мнению правозащитников, на его пути встанут и другие юридические препятствия.

У людей, которые получат отказ в обслуживании после вступления закона в силу, могут быть более веские основания для подачи иска, подчеркивает Christian Science Monitor.

Этот закон был принят в 2016 году как реакция на историческое решение Верховного суда, легализующее однополые браки на всей территории страны.

Сторонники закона считают, что он защищает искренние религиозные верования и моральные убеждения отдельных людей и компаний. Противники же утверждают, что он узаконивает дискриминацию против ЛГБТ-сообщества в нарушение положений Конституции США о равной защите закона и отделении церкви от государства.