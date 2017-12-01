Ваш семейный адвокат в Калифорнии: возникли вопросы в семейных отношениях, требующие юридической помощи? Тогда вам необходим адвокат, специализирующийся на семейном праве. Основной его сферой является брак.

Именно после официального вступление в брак супругов, для них начинают действовать нормы семейного законодательства. Адвокат по семейным делам поможет составить брачный контракт, учитывая обоюдные пожелания обеих супругов. Если в жизни наступила черная полоса и вы находитесь на пути развода, квалифицированный юрист поможет в разрешении целого ряда вопросов. Они включают в себя:

• Составление бракоразводных договоров.

• Признание недействительным брачного контракта.

• Аннуляция брака, признание его недействительным.

• Помощь в разделении имущества на юридической основе без развода или в его процессе.

• Раздел прав собственности и корпоративных прав.

• Решение вопросов по опеке над несовершеннолетними детьми, в том числе о праве посещении их после развода или получения запрета на это.

• Присуждение алиментов на содержание детей и бывших супругов.

• Подтверждение или оспаривание отцовства.

• Лишение родительских прав и помощь в предотвращение этого.

• Восстановление родительских прав.

• Разрешение споров, связанных с изменением места жительства детей, запрет на выезд ребенка за границу.

• Получение разрешения о выезде детей.

• Решение проблем, связанных с препятствием к общению ребенка с одним из родителей.

• Разрешение споров, возникающих на основе решения суда.

• Получение приказа о защите в случае домашнего насилия.

Адвокат по вопросам семейного права поможет подготовить ваше дело к судебному разбирательству, или провести мирные переговоры с супругом. Одна из самых сложных и неприятных проблем, связанных с бракоразводным процессом — это раздел имущества и опеки над детьми.

Если вы не хотите погрязнуть в судебных тяжбах, а переманить удачу на свою сторону, необходимо найти грамотного специалиста. Если вы проживаете в США, не имея гражданства, помочь вам сможет иммиграционный адвокат в Сакраменто – Сергей Федоров. (Также помогаем клиентам в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Майями).

Как правильно выбрать адвоката по решению семейных споров? Необходимо найти специалиста, соответствующего следующим критериям. Самым главным является профессиональный опыт ведения подобных дел, оканчивающихся позитивно для его клиентов. Для владельцев Грин-карты США, важно иметь адвоката, также квалифицирующегося по вопросам иммиграции и имеющего адвокатскую лицензию. Ведение профессиональной деятельности на протяжении длительного времени доказывает заслуженное доверие клиентов и высокий уровень юридической квалификации.

Соответствует всем вышеуказанным критериям лицензированный адвокат Украины и США — Сергей Федоров. Его профессиональная помощь поможет в решение вопросов по бракоразводному процессу, получении опеки над детьми и других категориях семейного права в вашу пользу.