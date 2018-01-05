55-летний водитель-дальнобойщик из Миннесоты Александр Крайж нуждается в срочной пересадке почек. Друзья мужчины организовали благотворительную акцию на сайте GoFundMe с просьбой помочь в критический момент его жизни. Требуется собрать $60 тыс.



“Ты живешь как все, ходишь на работу, проводишь время с семьей и друзьями, помогаешь людям… но однажды в твоей жизни что-то меняется, и ты сам нуждаешься в помощи, – написала знакомая дальнобойщика Ксюша из Лос-Анджелеса на сайте GoFundMe.

Ксения начала эту кампанию, чтобы помочь своему другу Александру Крайжу собрать необходимые средства на пересадку почки.

“Мы с Александром знакомы уже много лет. Он никогда не просил для себя помощи. Я знаю его как хорошего человека, любящего отца, трудолюбивого, доброго и всегда готового поддержать родственников и друзей, – сообщает молодая женщина на краудфандинговом сайте. – Однажды он попал в госпиталь в критическом состоянии, и врачи вынесли вердикт: нужна срочная пересадка почек, или они откажут, и результат будет печальным”.

Как и многие из тех, кто живет в США, Александр не имеет медицинской страховки, которая покрыла бы полную стоимость пересадки, поэтому Ксения хочет помочь своему другу собрать средства на операцию и просит всех, кто знает Александра или хочет помочь, принять участие в этой благотворительной кампании.

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“Вместе мы сможем изменить ситуацию и спасти жизнь. Я верю в доброту людей, потому что никто не знает, что готовит нам жизнь, и однажды кому-то из нас тоже может понадобиться помощь, – говорит Ксения из Южной Калифорнии. – Спасибо за поддержку, друзья! Если вы сможете внести пожертвование и рассказать об этой кампании другим, буду очень признательна!”