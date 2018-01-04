Мать двоих детей Оксана Захарова из Нью-Джерси выиграла 5 миллионов по случайно купленному лотерейному билету серии Set For Life.

46-летняя Оксана Захарова из Эджуотера, приехав за покупками в Манхэттен, решила испытать свою удачу. Она попросила у кассира однодолларовый билет моментальной лотереи, но тот по ошибке дал ей десятидолларовый билет серии Set For Life. Эта счастливая ошибка принесла матери двоих детей 5 миллионов долларов.

«Когда кассир дал мне не тот билет, я постеснялась его возвращать, – объяснила Захарова. – Пару недель я пользовалась этим билетом как закладкой, пока наконец не решила проверить его».

Соскребя защитную полоску и увидев сумму, она не поверила своим глазам. Только в офисе лотереи она убедилась, что выигрыш был настоящим.

Главный приз в лотерее Set For Life гарантирует получение $5 000 000 в течение 20 лет. Захарова получит 19 ежегодных выплат в $260 000 ($172 068 после уплаты налогов) плюс последнюю выплату в $60 000 ($39 708 после уплаты налогов). После этого она до конца жизни будет получать ежегодные выплаты в $172 068.

Оксана Захарова собирается отпраздновать свой выигрыш семейным отдыхом на Багамах, но больше всего она рада тому, что ее дети будут обеспечены и смогут получить образование без студенческих займов.

Выигравший билет был куплен в магазине Trisha Convenience на Дикман-стрит в Манхэттене.

Захарова стала 88-м игроком Лотереи Нью-Йорка, получившим в этом году приз в размере от миллиона долларов и выше.

Лотерея Нью-Йорка является самой крупной и доходной лотереей Северной Америки. В 2016-2017 фискальном году она выделила более 3 миллиардов долларов на поддержку системы образования штата Нью-Йорк, что составляет около 14% всех выплат из бюджета штата на нужды местных школьных округов.

Прибыль от Лотереи Нью-Йорка распределяется по школьным округам по той же формуле, что и остальное финансирование из бюджета штата. При этом учитываются величина и уровень доходов школьного округа: крупные округа в малообеспеченных районах получают более высокую долю финансирования.