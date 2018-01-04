Во Флориде впервые за последние 29 лет выпал снег

Отголоски бушующего на восточном побережье США зимнего шторма «Грейсон» достигли Флориды. В столице штата, Таллахасси, впервые за последние 29 лет выпал снег. Из-за снегопада и холодов в Нью-Йорке введен режим чрезвычайной ситуации.



50-мильный участок автомагистрали I-10 к востоку от Таллахасси в среду утром был перекрыт из-за обледенения дороги. Десятки водителей-дальнобойщиков припарковали свои грузовики на обочинах дорог в ожидании открытия движения.

Также в результате ненастной погоды более 10 000 семей во Флориде остались без электричества.

Сегодня жителям штата предстоит еще одна холодная ночь с температурами чуть выше ноля по Цельсию. В округах Глейдс и Хендри объявлено предупреждение о заморозках.

На субботу и воскресенье метеорологи обещают потепление, а на следующей неделе во Флориду вернется обычная для «Солнечного штата» зимняя погода.

Из-за снегопада и холодов в Нью-Йорке введен режим чрезвычайной ситуации.