Сакраменто. Приближается новый год, и Автомобильная инспекция штата Калифорния (DMV) напоминает об изменениях в законодательстве, которые вступают в силу (если не отмечено особо) с 1 января 2018 года.

SB 65, «Употребление каннабиса в транспортных средствах». Этот закон запрещает курение или иное употребление продуктов марихуаны во время управления транспортными средствами или поездки в качестве пассажира. Нарушители получат штрафные баллы. Информация о новом законе будет внесена в руководства по правилам дорожного движения и опубликована на вебсайте DMV.

SB 20, «Ремни безопасности в автобусах». Этот закон, вступающий в силу 1 июля 2018 года, обязывает пассажиров автобуса, оборудованного ремнями безопасности, пристегиваться во время поездки. Также он запрещает родителям, опекунам и коммерческим водителям перевозить детей старше 8 лет, но моложе 16 лет, без ремня безопасности или детской удерживающей системы, соответствующей федеральным стандартам. Нарушение этих правил влечет за собой штраф.

AB 2687, «Перевозка платных пассажиров нетрезвым водителем». Начиная с 1 июля 2018 года водителям с концентрацией алкоголя в крови 0,04% и выше запрещается перевозить пассажиров за плату. Частным водителям за нарушение этого закона грозит временное лишение прав, а профессиональным – утрата коммерческой лицензии.

AB 503, «Регистрация транспортного средства и продление водительских прав при неоплаченных штрафах за парковку». Эта мера вносит изменения в закон, согласно которому вы не могли зарегистрировать автомобиль или продлить водительские права, имея задолженности по штрафам за неправильную парковку. Теперь с неоплаченными штрафами можно будет обновить водительские права или поменять статус регистрации транспортного средства на «запланированный простой». Для малоимущих калифорнийцев вводится особый процесс оплаты штрафов и пени.

AB 544, «Наклейка “Автомобиль с пассажирами”». Начиная с 1 января 2019 года будет действовать программа, по которой определенные виды автомобилей с низкими выбросами смогут получить специальную наклейку, позволяющую им пользоваться выделенными полосами для автомобилей с пассажирами (HOV) независимо от загрузки. Одновременно завершается срок действия ранее введенных зеленых и белых наклеек. Те автомобили, которые получили наклейку в 2017-2018 гг., смогут поменять ее на новую, действующую до 1 января 2022 года.

SB 611, «Таблички и номерные знаки для инвалидов». Этот закон вносит изменения в процедуру получения табличек и специальных номерных знаков для инвалидов. Теперь для этого потребуется предъявить документы, удостоверяющие полное имя и дату рождения. Количество табличек, выдаваемых для замены утерянных без прохождения медицинской комиссии, будет ограничено четырьмя в течение двух лет. Также закон обязывает DMV организовать процесс обновления табличек по почте, не требующий прохождения медицинского освидетельствования.

AB 1027, «Курсы обучения вождению мотоцикла». Этот закон позволяет DMV принимать сертификаты об успешном окончании курсов обучения, одобренных Дорожной полицией Калифорнии, вместо экзамена на вождение мотоцикла. Водители, получающие мотоциклетную категорию впервые, а также не достигшие 21 года, по-прежнему обязаны пройти программу обучения для начинающих.

AB 1338, «Номерные знаки для членов семей пожарных». Этот закон позволяет вдове, гражданскому супругу или ребенку скончавшегося пожарного, в том числе вышедшего на пенсию, получить особый номерной знак «Пожарный Калифорнии».

SB 19, «Частные перевозчики пассажиров». Начиная с 1 июля 2018 года организацией деятельности частных перевозчиков пассажиров (например, церковных и детских автобусов) будет заниматься DMV, а не Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии.

SB 1, «Программа обслуживания и ремонта дорог». Начиная с 1 января 2018 года DMV вводит сбор на улучшение транспортной инфраструктуры, уплачиваемый при первичной регистрации автомобиля и ее обновлении. Размер сбора составляет от $25 до $175 в зависимости от текущей рыночной стоимости транспортного средства. Также для автомобилей с нулевыми выбросами 2020 модельного года и позже с 1 июля 2020 года вводится дорожный сбор.

Величина сбора на улучшение транспортной инфраструктуры (TIF):

Рыночная стоимость от $0 до $4 999 – $25

Рыночная стоимость от $5 000 до $24 999 – $50

Рыночная стоимость от $25 000 до $34 999 – $100

Рыночная стоимость от $35 000 до $59 999 – $150

Рыночная стоимость от $60 000 и выше – $175