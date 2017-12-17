Информация о защите прав арендаторов и домовладельцев

Округ Сакраменто прилагает все усилия к защите прав арендаторов и домовладельцев. Округ напоминает, что дискриминация жильцов является незаконной, и обеспечивает вас информацией, необходимой для разрешения возможных проблем.

Законы о равенстве жильцов

Дискриминация арендаторов, покупателей жилья и заемщиков по признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, сексуальной ориентации, семейного положения или состояния здоровья запрещена федеральными законами и законами штата.

Если вы считаете, что подверглись дискриминации при попытке аренды или приобретения жилья, позвоните по телефону доверия 916-389-7877 или посетите вебсайт Renter’s Helpline. Сотрудники помогут вам получить необходимую помощь.

Renter’s Helpline – это телефонная служба поддержки и интернет-сервис, куда могут обратиться за консультацией жители округа Сакраменто, попавшие в затруднительное положение или спор по жилищному вопросу.

Споры между домовладельцами и жильцами

Также сотрудники Renter’s Helpline помогают жильцам и домовладельцам находить необходимую информацию по таким вопросам как неуплата аренды, нарушение договора и ремонт жилья.

Проблемы со съемным жильем

Правоохранительные органы округа следят за соблюдением жилищного кодекса. Домовладельцам, допустившим нарушение, дается возможность исправить ситуацию без применения штрафных санкций. Типичными нарушениями являются протечка воды, отсутствие датчиков дыма, щели в окнах и дверях, антисанитарное состояние, разбитые стекла, поврежденные заборы и оголенная электропроводка.

Сообщить о предполагаемом нарушении жилищного кодекса можно по телефонам 311 и (916)875-4311, а также на сайте www.311.saccounty.net.