В штате Вашингтон собирают на похороны 39-летнего Ивана Мельника, который скончался на прошлой неделе от рака желудка.

На краудфандинговом сайте GoFundMe создана страница для финансовой и моральной поддержки Ольги Мельник и ее детей, 3-летнего Руслана и 2-летней Милы. Их семья переехала в США в 2013 году, сообщает Виолетта Войтик из Эверетта. Иван, муж Ольги, серьезно заболел и за неделю потерял в весе 35 килограммов.

При обследовании врачи обнаружили у него раковую опухоль желудка. В среду, 13 декабря, после тяжелой борьбы с болезнью 39-летний глава семьи и любящий муж скончался.

На GoFundMe сообщается, что семье требуется $20 тыс. на похоронные и сопутствующие расходы.