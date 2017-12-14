В штате Вашингтон родители разыскивают юного Олега Дригайло, пропавшего 9-го декабря в области Три-Ситис (города Ричленд, Кенневик и Паско). Об этом «Славянскому Сакраменто» сообщила Людмила Дригайло из Паско.

Цвет волос у молодого парня коричневый, глаза светло-карие, рост около 5 футов 8 дюймов (173 см). Особых примет нет, за исключением того, что, по словам Людмилы, его щеки часто краснеют. Во что пропавший был одет – неизвестно, поскольку он ушел из дома рано утром, пока все спали.

Постоянной работы у Олега не было, они с братом перебивались временными заработками.

Родные исчезнувшего подростка ждут любую информацию о его местонахождении по телефонам (425)359-9412 и (509)554-6375. Звонить можно в любое время суток.