Полиция округа Плейсер задержала двоих молодых жителей региона по подозрению в кражах. Оба помещены в окружную тюрьму.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе правоохранительных органов северокалифорнийского округа Плейсер.

В 9:23 вечера сотрудники полиции Роклина прибыли по вызову в магазин, где служба охраны задержала подозреваемого в магазинной краже.

В ходе расследования выяснилось, что на имя задержанного, Давида Кречко, ранее был выдан ордер на арест. Кречко был арестован и доставлен в тюрьму округа Плейсер.

Помимо этого сообщается об аресте 24-летнего Артура Ткачук, который также обвиняется в краже. Он был помещен в тюрьму округа Плейсер с правом выхода под залог в $5 тыс.