Из-за пожаров объявлено чрезвычайное положение на юге Калифорнии

Губернатор Калифорнии Эдмунд Браун-младший сегодня объявил в округе Лос-Анджелес чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами «Creek» и «Rye». Ранее чрезвычайное положение было объявлено в округе Вентура в связи с пожаром «Thomas».

Фото: Jeff Gritchen, Orange County Register/SCNG

Из-за сильного ветра и других неблагоприятных погодных условий площадь пожаров продолжает увеличиваться.

«Огонь крайне опасен и быстро распространяется, но мы продолжаем бороться с ним всеми имеющимися средствами, – говорится в заявлении губернатора. – Крайне важно, чтобы люди оставались готовыми к немедленной эвакуации».

Пожары привели к эвакуации десятков тысяч жителей штата и уничтожили сотни жилых домов и других строений. Огонь повредил множество линий электропередач и вызвал закрытие крупных автомагистралей и местных дорог. Критически важные объекты инфраструктуры по-прежнему находятся под угрозой.