Недорогие и бесплатные общественные клиники Сакраменто

Общественные клиники Сакраменто предоставляют жителям широкий спектр услуг. Медицинские центры предлагают пациентам недорогое или бесплатное лечение, включая стоматологическое. Они фокусируются на малоимущих, имеющих ограниченную медицинскую страховку или не имеющих ее вообще. Ниже приведены адреса этих клиник.

Большинство медицинских центров региона Сакраменто финансируются федеральным правительством или частными донорами. Их сотрудниками являются как профессиональные врачи, так и волонтеры. Клиники Сакраменто предлагают множество медицинских и стоматологических программ, поэтому лучше всего будет заранее позвонить в клинику и уточнить, можете ли вы воспользоваться их преимуществами. Примеры таких программ – медосмотры, лекарства и детские прививки.

Большинство общественных клиник обслуживают пациентов с любым уровнем доходов. Малоимущие могут получить бесплатное лечение, тогда как с людей с более высокими доходами может взиматься минимальная плата. Позвоните в одну из перечисленных ниже клиник и запишитесь на получение медицинских услуг для вас и вашей семьи.

Адреса бесплатных и недорогих клиник Сакраменто можно посмотреть здесь.