Житель Северного Голливуда опубликовал на Craigslist объявление о продаже автомобиля «Лада Нива» 1980 года выпуска за $7,600. За эти деньги можно купить неплохую европейскую или японскую модель современного автомобиля.

По словам продавца, ему пришлось заплатить $9 тыс. только за импорт раритета на территорию США.

За такую сумму или даже дешевле можно приобрести современный автомобиль – например, вот этот хэтчбэк «Ауди», который продается за $6,500.

Сообщается, что машина зарегистрирована в США, однако неясно, как она проходит проверку на содержание вредных выбросов – ведь в Калифорнии экологические нормы одни из самых суровых в стране.

Продавец Майк говорит, что “автомобиль недавно был покрашен, а также была отремонтирована подвеска”.