Сегодня суд присяжных вынес список обвинений из 22 пунктов 29-летнему Сайфулло Хабибулаевичу Саипову из Патерсона, Нью-Джерси, в связи с терактом в Нижнем Манхэттене 31 октября, в котором были убиты 8 человек и ранены 12.

Саипову были предъявлены обвинения в 8 случаях убийства, 12 случаях попытки убийства, 1 случае предоставления материальной помощи ИГИЛ и 1 случае насилия и уничтожения транспортного средства, приведшего к гибели людей. Дело Саипова было передано федеральному окружному судье Вернону Бродерику.

Саипов был арестован полицией после совершения теракта и 1 ноября предстал перед судьей Барбарой Мозес. С тех пор он находился под арестом федеральных властей.

«Как указано в данном обвинительном акте, Сайфулло Саипов убил восьмерых невинных людей и ранил еще больше в спланированном акте терроризма в сердце одного из наших великих городов, – заявил генеральный прокурор Джефф Сешенс. – У людей есть право безопасно ходить по тротуару и ездить на велосипеде, и мы не прекратим бороться с этими угрозами как внутри страны, так и за ее пределами. Я горжусь сотрудниками правоохранительных служб, чьи быстрые и храбрые действия предотвратили дальнейшие жертвы. Мы по-прежнему предлагаем наши помощь, поддержку и молитвы пострадавшим в теракте и всем жителям Нью-Йорка».

«Под влиянием ненависти и извращенной идеологии Сайфулло Саипов проехал по пешеходному тротуару и велосипедной дорожке в районе Вест-Сайд, убив восьмерых невинных людей и ранив как минимум двенадцать человек, – заявил исполняющий обязанности федерального прокурора Джун Ким. – Как показывают фотографии и видеозаписи с его сотового телефона, Саипов использовал взятый в аренду пикап как оружие террора в поддержку террористической организации ИГИЛ. Сегодня Саипов обвиняется в материальной поддержке терроризма, а также в 8 случаях убийства и 12 случаях попытки убийства. Как и многие террористы до него, Саипов предстанет перед правосудием в американском суде. И мы уверены, что правосудие в его деле будет быстрым, твердым и решительным».

«В прошлом месяце Сайфулло Саипов провел жестокую атаку с намерением причинить смерть и ранения невинным жертвам и терроризировать этот город, – сказал помощник исполнительного директора ФБР Уильям Суини. – Оглашая сегодняшнее обвинение, мы понимаем, что ничто не в силах обратить вспять события того дня или облегчить боль и горе родственников жертв. Сегодняшнее обвинение должно стать сигналом того, что власть закона всегда одержит верх, и мы приложим все усилия, чтобы все, кто угрожает нашим основным свободам, понесли ответственность за свои преступные действия».

