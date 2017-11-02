Найден сообщник террориста из Узбекистана – Мухаммадзоир Кадиров

Представители руководства правоохранительных органов сообщили на пресс-конференции последние подробности о нападавшем. Сообщается об аресте сообщника терориста – 32-летнем Мухаммадзоире Кадирове из Узбекистана.

Американские власти разыскивают для допроса еще одного гражданина Узбекистана в рамках расследования наезда грузовика на людей в Нью-Йорке во вторник, в результате которого погибли восемь человек.

Федеральное бюро расследований в среду выпустило плакат о розыске, в котором сообщило о сборе информации о 32-летнем уроженце Узбекистана Мухаммадзоире Кадирове.

Гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову, которому 29 лет, в среду были предъявлены обвинения в совершении атаки от имени группировки боевиков «Исламское государство».

Саипов попросил сотрудников правоохранительных органов, допрашивавших его, повесить флаг «Исламского государства» в его больничной палате и, согласно обвинительному заключению, заявил, что «чувствует себя хорошо по поводу того, что он совершил».

Вечером в среду представители муниципалитета и правоохранительных органов Нью-Йорка провели короткую пресс-конференцию. Джун Ким, и. о. прокурора южного округа города Нью-Йорк, подтвердил, что расследование идет полным ходом, и большинство данных – пока предварительные.

По словам Кима, подозреваемый – 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов – планировал теракт в течение последних двух месяцев. Это удалось установить на основании проверки данных принадлежавшей ему электроники. В частности, в машине, которую злоумышленник использовал для теракта, помимо нескольких ножей, была найдена сумка, в которой лежали два мобильных телефона.

У следствия имеются и свидетельства того, что преступник был последователем идеологии самопровозглашенного «Исламского Государства». Джун Ким также рассказал, что 22 октября Саипов предпринял тренировочный заезд, отрабатывая на автомобиле маневры, которые он применил накануне, в день теракта.

Выступивший затем помощник директора нью-йоркского отделения ФБР Уильям Свини заверил присутствующих в том, что «мы не остановимся, пока не изучим все зацепки в этом преступлении».