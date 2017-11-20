Молодой житель штата Вашингтон – Андрей Алтухов получил сильные ожоги в результате взрыва.

Фото: Freefunder

14 ноября с Андреем Алтуховым произошел несчастный случай, в результате которого он получил ожоги 75% лица и 10% тела. Друзья и родственники Андрея и Нади Алтуховых организовали данную кампанию, чтобы попросить вашей помощи в оплате их медицинских счетов, поскольку Андрей еще много месяцев будет физически не в состоянии работать.

Врачи сообщают, что Андрей движется к выздоровлению, однако ему нужен постоянный уход специалистов по лечению ожогов, чтобы избежать инфекции. На большую часть его обожженного тела наложены повязки, которые нужно периодически менять. Процесс перевязки и удаления отмерших тканей крайне болезненный. Андрею уже разрешили покинуть стерильную палату госпиталя, и сейчас они с Надей живут в доме одного из их родственников.

Андрею предстоит пересадка кожи и продолжение лечения. Крайне важно, чтобы кожа на его руках осталась гибкой. Андрей стойко держится, он может говорить и принимать пищу. Респиратор, который был на нем надет в момент взрыва, спас ему жизнь, как и быстрые действия родственников и врачей.







Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, семья Андрея переехала в США из Казахстана когда ему было 10 лет. Надежда – из Ставрополя.