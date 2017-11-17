За прошлую неделю пятеро подзащитных признали себя виновными в участии в мошеннической схеме, незаконно получавшей деньги с программ Medicare и Medicaid через восемь медицинских клиник и других медицинские учреждения в Бруклине. Имена этих подзащитных – доктор Мустак Ваид, президент фирмы-поставщика медицинского оборудования Марина Бурман, администраторы клиник Эшер Катаев (он же Олег Катаев) и Алла Цирлина, а также Иван Войчак, который участвовал в деятельности двух клиник и одной компании по транспортировке пациентов.

Бурман организовал крупную мошенническую схему с участием шести медицинских клиник в Бруклине, с помощью которой он и его сообщники незаконно получили от программ Medicare и Medicaid более 26 миллионов долларов. Мошенники выплачивали престарелым и малоимущим пациентам, застрахованным в Medicare и Medicaid, денежные бонусы за получение медицинских услуг, не являющихся необходимыми, а затем выставляли Medicare и Medicaid счета за эти услуги, а также за неоказанные услуги и непоставленное медицинское оборудование.

Сообщается, что Бурман работал некоторое время тайным осведомителем ФБР, выступая с откровенными показаниями в суде.

Схема работала следующим образом: не имея лицензии на частную практику, Бурман нанимал врачей, на имена которых открывал клиники. Эти работники медицины подписывали фальшивые карточки, свидетельствовавшие о том, что было осмотрено определенное количество пациентов, которым, соответственно, выписывались ненужные услуги.

18 марта 2016 года Бурман признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с системой здравоохранения, а также в совершении преступления, находясь на свободе в ожидании суда по другому криминальному обвинению.

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«Жертвами Александра Бурмана стали как пациенты, так и налогоплательщики. Он управлял шестью медицинскими клиниками, которые обманом получили с Medicare и Medicaid более 26 миллионов долларов. Medicare и Medicaid были созданы для помощи престарелым и неимущим, а не для обогащения мошенников», – заявил исполняющий обязанности федерального прокурора Джун Ким.

В мошеннической схеме принимали участие и другие компании. К примеру, рецепты, выписанные врачами клиник Бурмана, использовались частично принадлежащей Бурману фирмой-поставщиком для выставления счетов за медицинское оборудование, заметная часть которого не доходила до пациентов. Владелица магазина медтоваров – Марина Бурман (супруга Александра Бурмана) также признала вину. Она управляая компанией Universal Supply Depot и вербовала липовых покупателей, которые якобы нуждались в пеленках для взрослых, постельном белье, кухонной утвари.

Помимо этого, с помощью тех же врачей транспортные компании выставляли Medicaid счета за перевозку пациентов, в которой не было медицинской необходимости.

Во время суда адвокат Бурмана апеллировал к тому, что его подзащитный достоин снисхождения, так как пострадал от Чернобыльской катастрофы и испытывал гонения за свое еврейское происхождение во время пребывания в Советском Союзе. Впрочем, федерального окружного судью подобные заявления не слишком смягчили – приговорил Александра Бурмана к 10 годам тюремного заключения.