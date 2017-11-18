После прошедших недавно дождей и выпавшего снега в калифорнийских горах один за другим открываются курорты для любителей зимних видов отдыха. За последние несколько суток как на юге, так и на севере Сьерра-Невады выпали десятки дюймов снега.

Лыжников и туристов приглашает администрация курорта Mammoth Mountain, который в пятницу утром объявил о начале зимнего сезона. Условия для лыжников здесь самые благоприятные – в этом районе выпало около 6 футов осадков.

Известный олимпийский комплекс Squaw Valley, находящийся в 2 часах езды от Сакраменто и 4 часах на восток от Сан-Франциско, также открывает свои двери для отдыхающих.

Не испытывает недостатка в снеге и курорт Northstar, который находится в северной части озера Тахо. Однако он начнет работу только ко Дню благодарения, как и курорты Big Bear Mountain Resort, Mountain High и Snow Valley на юге Калифорнии.

Множество любителей зимних видов спорта съехались на курорт Heavenly Mountain в South Lake Tahoe, где на днях выпало до 23-х дюймов снега и были запущены горнолыжные трассы.

По всему региону сохраняется сухая и спокойная погода. Ожидается, что зимний шторм продолжит свое движение с началом следующей недели.