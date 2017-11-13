Минюст США может начать расследование деятельности Хиллари Клинтон

Ранее некоторые законодатели предлагали назначить для этого спецпрокурора, передают корреспонденты Голоса Америки из Вашингтона.

Министерство юстиции США изучает вопрос о целесообразности проведения расследования по ряду тем, поднятых республиканцами в Конгрессе, в том числе связанных с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В письме, направленном в понедельник комитету Палаты представителей по вопросам судебной власти, помощник генерального прокурора Стивен Бойд заявил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил высокопоставленным федеральным прокурорам дать оценку проблемам, поднятым законодателями в письме, направленном ранее в этом году.

Председатель комитета, конгрессмен Роберт Гудлат, в июле предложил Сешнсу назначить специального прокурора для расследования деятельности Фонда семьи Клинтон, использования Хиллари Клинтон личного почтового сервера в бытность госсекретарем, подозрений в сговоре между ее штабом и Национальным комитетом Демократической партии, а также сделки по продаже американских урановых шахт компании, пользующейся поддержкой России, во время президентства Барака Обамы.

В письме также предлагалось изучить определенные аспекты деятельности ФБР при проведении расследования российского вмешательства на выборах 2016 года.

Бойд сообщил, что прокуроры министерства юстиции будут «по мере необходимости» докладывать непосредственно Сешнсу и заместителю генпрокурора Роду Розенстайну о целесообразности проведения каких-либо расследований. Он также пообещал, что минюст «будет оценивать любые вопросы исключительно на основе фактов и закона».

Сешнсу, вероятно, придется отвечать на вопросы об этом, когда он будет выступать перед членами комитета во вторник.