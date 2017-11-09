Полиция купила одинокой матери продуктов в магазине на $140

Полицейские города Хиллсборо (Северная Каролина) обеспечили одинокую мать с детьми продуктами питания после того, как женщина была задержана в местном супермаркете во время кражи продовольствия.

“Вчера старший капрал Кит Брэдшоу и офицер первого класса Кэндис Спрэгинс провели расследование кражи в супермаркете Food Lion. Нарушительница, укравшая из магазина продукты на 36 долларов, была обнаружена у себя дома. Это преступление было совершено не из жадности, а по необходимости – мать пыталась накормить своего голодного ребенка”, – сообщается на официальной странице в Фейсбуке полиции Хиллсборо.

Хотя офицерам пришлось предъявить ей обвинения в краже, они решили вернуться в супермаркет, купить продуктов на 140 долларов и принести их голодающей семье.

“Порой в полицейской службе не все бывает простым и однозначным. Мы в первую очередь люди, а уже потом полицейские, и часто проявляем сочувствие к нашим согражданам. Старший капрал Брэдшоу и офицер Спрэгинс продемонстировали отличный пример стиля работы Департамента полиции Хиллсборо, – заключают правоохранители. – Мы получили от вас множество отзывов и просим всех, кто желает помочь продуктами или деньгами, обращаться в местный продовольственный банк или службу социальных услуг. Так ваш добрый поступок принесет максимальную пользу. Спасибо за вашу щедрость!”