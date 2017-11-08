Община славян города Ванкувер собирает финансовые средства на экстренное лечение маленькой Виолетты, страдающей детским церебральным параличом. Как сообщила Анна Панкратова на краудфандинговом сайте YouCaring, на лечение ребенка требуется $30 тыс.

Согласно информации, размещенной на сайте YouCaring.org, Виолетта родилась на 15 недель раньше срока и весила всего 400 граммов. Она прошла через 6 операций и около 5 месяцев пробыла в палате интенсивной терапии для новорожденных. В возрасте полутора лет у нее выявили детский церебральный паралич. Это заболевание вызывается повреждением или неправильным развитием мозга и проявляется нарушениями движений, осанки и тонуса мышц. Виолетта испытывает постоянную боль из-за мышечных спазмов, она с самого рождения наблюдается у физиотерапевта, эрготерапевта и логопеда. Также родители водят девочку на хиропрактику, массаж и к натуропатам.

“Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Виолетта смогла вести нормальную жизнь”, – говорит Анна Панкратова.

На прошлой неделе физиотерапевт сказал, что Виолетта – подходящий кандидат для операции под названием «селективное подкожное миофасциальное растяжение» (SPML). Это минимально инвазивная нетрадиционная ортопедическая процедура над мышцами и сухожилиями для взрослых и детей. Только два хирурга в Америке выполняют эту операцию, и один из них находится в Техасе.

“К сожалению, наша страховка не покрывает эту процедуру, и нам придется из своего кармана оплатить предоперационные осмотры, саму операцию, авиабилеты, гостиницу и прокат машины. Мы постоянно молимся за выздоровление Виолетты, и возможно, эта операция поможет ей научиться ходить”, – заключают родственники больного ребенка и просят помочь финансами на дорогостоящее лечение.