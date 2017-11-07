В Вирджинии выбран первый трансгендерный член Палаты делегатов штата

Голосование может стать предварительным индикатором настроений избирателей перед промежуточными выборами в Конгресс в 2018 году, передает Голос Америки. Выбран первый трансгендерный политик законодательного уровня штата в США.



Демократы одержали несколько важных побед на выборах губернаторов и мэров, которые прошли в США во вторник.

Демократ Ральф Нортэм победил на выборах губернатора Вирджинии, опередив республиканца Эда Гиллеспи в напряженной борьбе за кресло уходящего губернатора-демократа Терри Маколиффа.

Кроме того, в Вирджинии демократ Даника Роэм одержала победу над многолетним членом Палаты делегатов штата Робертом Маршаллом, став первым открытым трансгендером, победившим на выборах в этом южном штате. Отметим, что Роэм являлась соперником консервативного республиканца Боба Маршалла, боровшегося против открытия в общественных учреждениях штата трансгендерных туалетов.

Как сообщает AP, это первый трансгендерный политик законодательного уровня штата в США. Даника Роэм – бывший журналист. В ходе политической кампании команда Роэм делала ставку на увеличение рабочих мест, образование, а также – дорожно-транспортной инфраструктуре штата.