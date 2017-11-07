В Сакраменто арестован подозреваемый в угоне автотранспорта

В Сакраменто арестован Валерий Емадиевич Бекназаров 1979 года рождения, который подозревается правоохранительными органами в угоне автотранспорта, хранении инструментов для хищения автотранспорта и краже личных данных.

Сейчас Бекназаров находится в тюрьме округа Сакраменто с правом выхода под залог в размере $187 тыс. Среди прочих обвинений, Бекназару предъявлены обвинения в хранении краденого имущества и инструментов для для хищения автотранспорта, а также в хранении запрещенных наркотических веществ (метамфетамина) и приспособлении для употребления наркотиков.

Сообщается, что Валерий Емадиевич Бекназаров был арестован полицией Сакраменто в сентябре этого года. В Высшем суде Сакраменто проходят слушания по его делу, в том числе