Русские тролли пытались отделить Калифорнию от США

Представителям трех интернет-гигантов – Facebook, Twitter и Google, имеющих отношение к российскому вмешательству в американские выборы, в первую неделю ноября пришлось несколько раз явиться на Капитолий для дачи показаний. Отвечая на неудобные вопросы законодателей, юристы всех трех компаний согласились: в ходе президентских выборов 2016 года они могли бы более эффективно противостоять российской пропаганде.

По заключению западных экспертов, потоки информации в социальных сетях сейчас распространяются с неимоверной скоростью. Так, простой интернет-бизнес, основанный всего лишь на рекламных ссылках, сейчас способен расширить сеть своих пользователей быстрее, чем традиционный крупный медиа-холдинг. Это относится и к провокационному политическому контенту, в том числе – из России, который сразу находит виртуальных сторонников.

Например, кампания по отделению Калифорнии от Соединенных Штатов, известная также как Calexit, давно подозревалась в связях с Россией. Обнаруженная на этой неделе программа-бот, пропагандирующая Calexit, поднимает новые вопросы об этом политическом движении.

В среду на слушаниях в Конгрессе была оглашена информация о том, что @CalifroniaRep была одной из тысяч учетных записей в Twitter, связанных с попытками России повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в США.

Журналист издания ThinkProgress Кейси Майкл обнаружил также блог, опубликованный пользователем @CalifroniaRep. Этот блог, который был удален в четверг, через два часа после опубликования статьи Майкла, называл себя «Движением за независимость Калифорнии».

В Google можно найти по крайней мере одну новостную статью, содержащую твит пользователя @CalifroniaRep. Основная часть твитов этого пользователя была удалена из результатов поиска, но несколько содержавшихся в них изображений до сих пор остаются видимыми.

Янис Сартс, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО, считает, что «киберпространство дает пользователям новую возможность: верить не в то, что имеет место на самом деле, а в то, во что они хотят верить. Они погружаются в интернет-пузырь, где каждый поддерживает их мнение, и образуются целые конгломераты единомышленников, которые генерируют свои идеи все дальше и дальше».

В конце концов, социальные сети начали прислушиваться к оценкам экспертов. В конце октября компания Twitter заявила о том, что больше не будет размещать у себя рекламные объявления российских медиа – телеканала RT и агентства «Спутник». Вслед за Twitter сервис Google News перестал публиковать новости ФАН – Федерального агентства новостей, связанного с российской «фабрикой троллей». В обоих случаях причина решения – слишком откровенное распространение прокремлевских настроений.

Питер Доран, исполнительный вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA), говорит: «Кампания дестабилизации, которую Россия ведет против нас, ширится. Мощь ее армии усиливается, ее операции в сфере дезинформации становятся все изобретательнее, а проникающая способность финансовой коррупции повышается».

В связи с этим, часть европейских политологов пришла к выводу о том, что «брексит» – выход Великобритании из Евросоюза – тоже был частично финансирован Москвой, которая пытается усилить раскол между странами ЕС. На рост информационного влияния Кремля в Евросоюзе указывают британское издание The Guardian и многие европейские политики.

Тем временем вашингтонские законодатели задают руководству Facebook, Twitter и Google вопросы о том, как социальные сети помогли России повлиять на президентские выборы посредством баннеров, мемов и сфабрикованных новостных статей.