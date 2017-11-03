Департамент полиции города Спокан (штат Вашингтон) попросил помощи граждан в поисках 45-летней Татьяны Чапуриной, которую в последний раз видели в 1800-м квартале West Chelan Avenue. Об этом сообщил офицер полиции Джошуа Лэйва.

Как сообщалось, Чапурина покинула указанный район пешком и была одета в красно-черную куртку, черно-желтую шапку, черное трико и черные туфли. Ее рост 5 футов 5 дюймов (165 см), вес около 200 фунтов (90 кг), глаза карие, волосы коричневые с сединой.

“Из-за проблем с умственным развитием Чапуриной может угрожать опасность. Она с трудом понимает английский и может не догадаться укрыться от непогоды”, – говорится в официальном сообщении пресс-службы Департамента полиции Спокана.

Позже стало известно, что полиции Спокана удалось розыскать Чапурину и вернуть ее домой.