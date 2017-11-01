Около полуночи в субботу обезумевший житель Бруклина вломился в квартиру своей бывшей девушки и изнасиловал ее, а ее подруге перерезал горло, пишет New York Daily News. Все началось с того, что девушка 40-летнего Руслана Баимова зашла к нему вместе со своей подругой и сообщила, что уходит от него. Затем обе они вернулись в квартиру девушки.

Фото: JESSE WARD/FOR NEW YORK DAILY NEWS

Баимов последовал за ними, выдавил из окна кондиционер и проник в квартиру. Подруга попыталась позвонить в полицию, но Баимов вырвал у нее из рук телефон, разбил его и ударил ее ножом в шею.

Затем Баимов переключился на свою девушку. В последующие часы он то пытался ее изнасиловать, то заливался слезами жалости. В приступе ярости он порезал ей щиколотку ножом, а потом, увидев кровь, начал целовать рану.

Через долгих пять часов девушка наконец-то убедила Баимова пойти домой и смогла позвонить в полицию. Все это время ее 11-летняя дочь пряталась в спальне.

Подруга девушки Баимова в критическом состоянии была доставлена в госпиталь Кони-Айленд, пишет нью-йоркское издание.

Руслан Баимов был арестован и содержится под стражей без права выхода под залог. Во вторник ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и попытке убийства.