Гражданин Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке: 8 погибших

Как сообщают американские СМИ, нападавшим оказался гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, прибывший в США в 2010 году. По меньшей мере 8 человек погибли и более 10 ранены в результате наезда на группу велосипедистов и пешеходов грузовика в самом центре Манхеттена. Об этом на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал мэр города Билл де Блазио.

Фото: AP, Reuters

По его словам, власти квалифицируют случившееся как теракт. Как передают американские СМИ, наезд осуществил 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саидов, прибывший в США в 2010 году.

В первые после приезда годы Саипов жил в Патерсоне, штат Нью-Джерси, но в 2016 перебрался в Тампу, штат Флорида.

Сообщается, что водитель грузовика врезался в школьный автобус. После этого он выбрался из автомобиля, держа в руках два пистолета. К нему тут же подбежал полицейский и открыл огонь, ранив нападавшего в живот.

До того, как его ранили, Саипов успел прокричать «Аллаху акбар». Сейчас молодой человек находится под охраной в больнице. Ему сделали операцию, и его жизни ничего не угрожает.

















Саипов ехал по специально отведенной для велосипедного и пешеходного движения дорожке на протяжении 7 кварталов, сообщают СМИ.

Позже появилась информация о том, что пистолеты не были огнестрельными. Один из них был пневматическим, другой – пистолетом для игры в пейнтбол.

На теракт в родном Нью-Йорке отреагировал и президент США Дональд Трамп.

«В Нью-Йорке, похоже, произошел очередной теракт, осуществленный очень больным и опасным человеком. Правоохранители вплотную все контролируют. НЕ В США!», – написал Трамп в Твиттере.

Эксперты, анализирующие трагедию в СМИ, предположили, что Саипов размахивал макетами оружия целенаправленно, так он как хотел, чтобы его застрелили полицейские. Как пояснили аналитики, согласно радикальному учению, погибший на месте совершения теракта боевик становится «мучеником» и отправляется в рай.