Семья из пригорода Сакраменто – Норт-Хайлендса с помощью краудфандинговой платформы GoFundMe собирает финансы для обеспечения семерых детей, оставшихся сиротами после смерти матери.

Как сообщает Светлана Сонгрова Норт-Хайлендса, дети семьи Траценко выросли в Молдове без отца. Несколько лет назад младшим детям вместе с матерью удалось уехать в США. После приезда в Америку у матери, которую зовут Домника, обнаружился рак. Около года она сражалась с болезнью, и 29 октября 2017 года в 4:50 утра ее не стало.

Четверо младших детей в Америке и трое старших в Молдове остались без матери. Семья нуждается в финансовой помощи.

“Мы не в состоянии облегчить их страдания, но можем помочь им деньгами и молитвами”, – говорится на сайте GoFundMe, где близкие собирают сумму в $20 тыс.