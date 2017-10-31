Всего несколько электронных писем понадобилось журналисту Брайану Гроу, чтобы купить у брокера две человеческих головы и шею. Шея раньше принадлежала молодому человеку, у родителей которого не было денег на похороны – и они утверждают, что не знали, что его тело будет продано.

Фото: REUTERS/Craig Lassig

Коди Саундерс умер от сердечного приступа по дороге домой с сеанса гемодиализа. У его родителей не было денег на кремацию, и они отдали его тело организации под названием Restore Life USA, которая продает пожертвованные тела и части тел ученым, университетам, медицинским школам и так далее.

Через месяц после гибели Коди его шейный отдел позвоночника был продан за 300 долларов плюс транспортные расходы.

Проверили ли сотрудники Restore Life личность покупателя, остается неясным. Но если они это сделали, то смогли узнать, что он был журналистом новостного агентства Рейтерс. Его целью было выяснить, насколько легко приобрести части человеческих тел, и насколько полезными они являются для медицинских исследований. Помимо шейного отдела позвоночника, журналист приобрел у Restore Life две человеческих головы, также по 300 долларов каждая.

Эти сделки продемонстрировали пугающую легкость, с которой части человеческих тел могут быть куплены и проданы в Соединенных Штатах. По словам юристов, профессоров и представителей правительства, они являются абсолютно законными. Хотя продажа органов для пересадки запрещена, в большинстве штатов можно абсолютно законно продавать части тел, пожертвованные для медицинских исследований или образования. Даже продажа вина через Интернет контролируется более строго, требуя как минимум доказательств совершеннолетия покупателя.

За последние 7 лет годовой доход Restore Life вырос с 49 тыс. до 1,1 млн долларов. Прибыль компании также увеличилась – в 2009 году фирма показала убытки, а в 2016 ее доходы оказались больше расходов на 188 тысяч долларов.