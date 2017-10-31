Трамп распорядился о «крайне тщательных» проверках иностранцев

Президент США Дональд Трамп поручил министерству внутренней безопасности усилить «крайне тщательные» проверки иностранцев после теракта в Нью Йорке, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек.

«Только что поручил органам внутренней безопасности усилить программу и без того крайне тщательных проверок. Политическая корректность – это хорошо, но не для такого случая!» – написал президент в Твиттере через несколько часов после того, как водитель грузовика наехал на группу людей, в результате чего восемь человек погибли.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп обещал нанести удар по нелегальной иммиграции по соображениям безопасности. Он также призвал к «крайне тщательным» проверкам иностранцев, въезжающих в США.

По меньшей мере 8 человек погибли и более 10 ранены в результате наезда на группу велосипедистов и пешеходов грузовика в самом центре Манхеттена. Нападавшим оказался гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, прибывший в США в 2010 году. Об этом на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал мэр города Билл де Блазио.