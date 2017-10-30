Йонкерс, Нью-Йорк. Победители конкурса на стипендию Общества украинских американских ветеранов (Ukrainian American Veterans – UAV) будут официально объявлены на 70-й ежегодной конвенции UAV, которая пройдет со 2 по 4 ноября в Йонкерсе.

Цель стипендии – помочь избранным студентам в приобретении учебников и школьных принадлежностей. От кандидатов требуется написать сочинение объемом в 400-500 слов на одну из предлагаемых стипендиальной комиссией тем. В этом году темы сочинения следующие: война с терроризмом, права человека, отрицательное влияние войн на американских ветеранов, российская агрессия по отношению к суверенным государствам и вклад Общества украинских американских ветеранов в войны Америки. Также при отборе претендентов на стипендию учитываются их успехи в учебе и внеклассная работа.

В этом году стипендию получили семь студентов, чьи родственники являются украинскo-американскими ветеранами. Общество украинских американских ветеранов создано с целью оказания помощи украинским ветеранам, пострадавшим в военном конфликте в зоне АТО.

– Александр Геба (Массачусетс) учится в Университете Бриджуотера по специальностям «бизнес» и «маркетинг». Он получил награду памяти Михаила Демчука, который в 1992-1993 годах основал стипендиальный фонд UAV, в размере $500.

– Дианна Мари Коски (Нью-Йорк) из Университета Пейс изучает режиссуру, сценический дизайн и историю искусства. Она получила награду UAV в размере $400.

– Брэндон Пол Грычак (Нью-Джерси) посещает Калифорнийский университет в Чико и учится по специальности «компьютерные информационные системы». Он получил награду отделения «Пост 40» в размере $400.

– Анна Терребецки (Нью-Йорк), студентка колледжа Хантер и член Особой почетной программы имени Томаса Хантера, изучает английскую лингвистику и риторику. Ей вручена награда в размере $300.

– Лариса Натали Городиски (Нью-Джерси) учится в колледже Геттисберга по специальностям «международные отношения» и «политология». Ей была присуждена награда в размере $300.

– Лили Анни Линч (Нью-Йорк) посещает Назаретский колледж в Рочестере и изучает международные отношения. Она получила награду в размере $250.

– Летиция Грейс Рэнкин (Калифорния) из Университета Гранд-Каньон учится по специальности «начальное образование». Она получила награду в размере $250.

Стипендиальная комиссия благодарит всех студентов за участие в программе и желает им успешного учебного года. Также благодарность выражается всем, кто своими пожертвованиями поддерживает программу стипендий UAV.

Студентам, желающим подать заявку на стипендию UAV, следует заполнить заявление, приложить к нему неофициальную копию транскрипта колледжа, написать сочинение на одну из заданных тем и отправить по электронной почте свое цифровое фото в высоком разрешении. Заявление можно отправить в электронном виде на сайте www.uavets.org.

Претенденты на стипендию UAV должны быть потомками или родственниками украинских американских ветеранов. Они должны обучаться на дневном отделении колледжа или аккредитованного профессионального учебного заведения, выдающего дипломы о высшем образовании. Заявления могут подаваться в последний год обучения в старшей школе; перед выдачей стипендий факт поступления в колледж будет проверен. Заявления принимаются круглый год, последний день приема заявлений на наступающий учебный год – 31 августа. На последующие годы разрешается подавать повторные заявления.

Заявления следует присылать сотруднику программы стипендий UAV по адресу: Nicholas Skirka, 109 Windsor Terrace, Yonkers, N.Y., 10701. Дополнительные вопросы можно задать ему по электронной почте nskirka@optonline.net или по телефону 914-965-3707.