Ukrainian American Veterans

Йонкерс, Нью-Йорк. Победители конкурса на стипендию Общества украинских американских ветеранов (Ukrainian American Veterans – UAV) будут официально объявлены на 70-й ежегодной конвенции UAV, которая пройдет со 2 по 4 ноября в Йонкерсе.

Цель стипендии – помочь избранным студентам в приобретении учебников и школьных принадлежностей. От кандидатов требуется написать сочинение объемом в 400-500 слов на одну из предлагаемых стипендиальной комиссией тем. В этом году темы сочинения следующие: война с терроризмом, права человека, отрицательное влияние войн на американских ветеранов, российская агрессия по отношению к суверенным государствам и вклад Общества украинских американских ветеранов в войны Америки. Также при отборе претендентов на стипендию учитываются их успехи в учебе и внеклассная работа.

В этом году стипендию получили семь студентов, чьи родственники являются украинскo-американскими ветеранами. Общество украинских американских ветеранов создано с целью оказания помощи украинским ветеранам, пострадавшим в военном конфликте в зоне АТО.

– Александр Геба (Массачусетс) учится в Университете Бриджуотера по специальностям «бизнес» и «маркетинг». Он получил награду памяти Михаила Демчука, который в 1992-1993 годах основал стипендиальный фонд UAV, в размере $500.
– Дианна Мари Коски (Нью-Йорк) из Университета Пейс изучает режиссуру, сценический дизайн и историю искусства. Она получила награду UAV в размере $400.

– Брэндон Пол Грычак (Нью-Джерси) посещает Калифорнийский университет в Чико и учится по специальности «компьютерные информационные системы». Он получил награду отделения «Пост 40» в размере $400.

– Анна Терребецки (Нью-Йорк), студентка колледжа Хантер и член Особой почетной программы имени Томаса Хантера, изучает английскую лингвистику и риторику. Ей вручена награда в размере $300.

– Лариса Натали Городиски (Нью-Джерси) учится в колледже Геттисберга по специальностям «международные отношения» и «политология». Ей была присуждена награда в размере $300.

– Лили Анни Линч (Нью-Йорк) посещает Назаретский колледж в Рочестере и изучает международные отношения. Она получила награду в размере $250.

– Летиция Грейс Рэнкин (Калифорния) из Университета Гранд-Каньон учится по специальности «начальное образование». Она получила награду в размере $250.

Стипендиальная комиссия благодарит всех студентов за участие в программе и желает им успешного учебного года. Также благодарность выражается всем, кто своими пожертвованиями поддерживает программу стипендий UAV.

Студентам, желающим подать заявку на стипендию UAV, следует заполнить заявление, приложить к нему неофициальную копию транскрипта колледжа, написать сочинение на одну из заданных тем и отправить по электронной почте свое цифровое фото в высоком разрешении. Заявление можно отправить в электронном виде на сайте www.uavets.org.

Американские пасторы-рейдеры торгуют гуманитаркой в Украине

Претенденты на стипендию UAV должны быть потомками или родственниками украинских американских ветеранов. Они должны обучаться на дневном отделении колледжа или аккредитованного профессионального учебного заведения, выдающего дипломы о высшем образовании. Заявления могут подаваться в последний год обучения в старшей школе; перед выдачей стипендий факт поступления в колледж будет проверен. Заявления принимаются круглый год, последний день приема заявлений на наступающий учебный год – 31 августа. На последующие годы разрешается подавать повторные заявления.

Заявления следует присылать сотруднику программы стипендий UAV по адресу: Nicholas Skirka, 109 Windsor Terrace, Yonkers, N.Y., 10701. Дополнительные вопросы можно задать ему по электронной почте nskirka@optonline.net или по телефону 914-965-3707.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИЕЩЕ НОВОСТИ