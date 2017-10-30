С 1 ноября цена на бензин в Калифорнии будет повышена на 12 центов за галлон и составит 30 центов. Ожидается, что за счет нового налога на бензин Департамент транспорта Калифорнии в течение следующих десяти лет отремонтирует 17 000 миль асфальтовых покрытий, 500 мостов и 55 000 дренажных труб. Также собранные средства пойдут на ремонт местных улиц и значительное увеличение финансирования общественного транспорта.

С 1 ноября базовый акцизный налог на бензин будет повышен на 12 центов за галлон и составит 30 центов. Налог на дизельное топливо поднимется до 36 центов за галлон.

Начиная со следующего года, данный закон облагает все автомобили ежегодным сбором в размере от $25 (для машин стоимостью менее $5 000) до $175 (для машин стоимостью $60 000 и выше). Владельцы электромобилей вместо налогов на бензин в 2020 году начнут платить сбор в размере $100 в год, пишет аналитические издание Calmatters из Сакраменто.

Представители бизнеса угрожают начать дорогостоящую кампанию, которая не даст калифорнийским политикам-республиканцам отменить новый налог на бензин. Однако политики не намерены уступать.

Калифорнийские закононодатели предложили избирательную инициативу по отмене налога на бензин. Чтобы эта инициатива была внесена в бюллетень выборов 2018 года, им нужно собрать 365 880 голосов зарегистрированных избирателей Калифорнии.