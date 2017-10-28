Работа медсестры в США: госпитали страны испытывают затруднения с наймом медсестер. Как выяснили журналисты Рейтерс, опросившие руководство 20 госпиталей США, включая одни из самых крупных, они тратят миллиарды долларов на найм и оплату труда медсестер, чтобы не рисковать здоровьем пациентов и не закрывать отделения.

В дополнение к высоким зарплатам и надбавкам за стаж они предлагают такие бонусы как оплата студенческих займов, бесплатное жилье и карьерное наставничество. Для заполнения вакансий часто используются иммигранты и временные работники.

Как показали опросы руководителей госпиталей и экспертов в области здравоохранения, госпиталям приходится предлагать значительные зарплаты и бонусы, чтобы конкурировать с медицинскими учреждениями крупных городов, многие из которых связаны с хорошо обеспеченными университетами.

Нехватка медсестер ударила по медицинскому центру Чарльстона в Западной Вирджинии в самый неудачный момент. Чтобы избежать закрытия отделений, медицинскому центру в этом году пришлось потратить $12 млн на временных медсестер – вдвое больше, чем 3 года назад. Еще 10 лет назад нужды во временных работниках у него не было.

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Госпиталь Университета Алабамы в Бирмингеме вложил миллионы долларов в найм медсестер, однако у него остается еще около 300 вакансий. Временами нехватка медсестер в некоторых его отделениях составляет 20% и выше.

В штате Миссури нехватка медсестер в 2017 году достигла рекордной величины в 16% или 5 700 вакансий, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 8%. 34% зарегистрированных медсестер в Миссури – люди в возрасте 55 лет и старше.