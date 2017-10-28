Абдурасул Хасанович Джурабоев, 27-летний гражданин Узбекистана и житель Бруклина, был приговорен к 15 годам тюрьмы за сговор с целью предоставления материальной поддержки террористической организации ИГИЛ.

«Подзащитного явно выразил желание вести насилие от имени ИГИЛ на земле США и за границей, – сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бенте. – Благодаря усилиям правоохранительных органов подзащитный был задержан в аэропорту Нью-Йорка до того, как он успел реализовать свои планы. Теперь он понесет ответственность за свои поступки. Перекрытие потока иностранных бойцов и защита нашей нации от угрозы терроризма остается главным приоритетом Отдела национальной безопасности».

«Сегодняшний приговор привлекает Джурабоева к ответственности за его планы по вступлению в ИГИЛ и участию в террористических актах за рубежом или в пределах США, если ему не удастся попасть в Сирию, – говорится в заявлении исполняющего обязанности федерального прокурора Роде. – Наша служба в сотрудничестве с антитеррористическим отделом ФБР в Нью-Йорке продолжит защищать наш город от атак террористов и не позволит экстремистам выезжать за рубеж, чтобы присоединиться к иностранным террористическим организациям».

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«Будучи жителем Бруклина, Абдурасул Хасанович Джурабоев в августе 2014 года опубликовал на сайте ИГИЛ комментарий, выражающий его желание стать террористом-смертником и готовность убить президента Обаму, – сказал помощник директора Суини. – В следующие несколько месяцев Джурабоев и его сообщники продолжили обсуждение поездки в Сирию и предложили организовать террористические акты в Соединенных Штатах. Для реализации своих намерений Джурабоев приобрел авиабилет в Сирию. Сегодняшний приговор положил конец его планам».

«Подзащитный, проживающий в Бруклине, планировал поездку в Сирию для оказания помощи террористической организации, – заявил комиссар О’Нил. – На случай, если бы ему это не удалось, он собирался заложить бомбу на Кони-Айленде или убить президента Соединенных Штатов. Мои благодарности следователям, агентам, прокурорам и федеральному судье, чья работа привела к вынесению сегодняшнего приговора».

Согласно документам суда, в августе 2014 года Джурабоев опубликовал на сайте на узбекском языке угрозу убить президента Обаму в качестве террористического акта от имени ИГИЛ. На допросах федеральными агентами Джурабоев сообщил, что верит в дело ИГИЛ, включая насильственное установление исламского халифата в Ираке и Сирии. По словам Джурабоева, он хотел поехать в Сирию, чтобы воевать за ИГИЛ, но не имел для этого денежных средств. Он добавил, что если ему не удастся поехать в Сирию, то он будет по приказу ИГИЛ участвовать в террористических актах на территории США, таких как убийство президента или закладка бомбы на Кони-Айленде.

В течение следующих нескольких месяцев Джурабоев и один из его сообщников обсуждали планы поездки в Сирию для присоединения к ИГИЛ. 27 декабря 2014 года Джурабоев приобрел авиабилет из Нью-Йорка в Стамбул на 29 марта 2015 года.

После отбытия срока правительство США намерено депортировать подзащитного в Узбекистан.