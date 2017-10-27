Администрация Дональда Трампа передала Конгрессу США список связанных с Россией физических и юридических лиц, который будет использован при планировании новых санкций, призванных стать ответом на действия России в Восточной Европе и Сирии и вмешательство в президентские выборы в США.

Санкции будут введены в отношении находящихся в США и других странах лиц, которые активно сотрудничают с российскими компаниями, предупредив, что в скором времени такие сделки должны быть прекращены.

Критики, в том числе сенаторы Джон Маккейн, республиканец из Аризоны, и Бенджамин Кардин, демократ из Мэриленда, считают, что администрация недостаточно быстро приняла меры в отношении одного из главных противников страны в соответствии с законом, который был принят Конгрессом в июле и подписан президентом Трампом в августе.

По словам администрации, список, копия которого оказалась в распоряжении газеты New York Times, сам по себе не вводит санкции, но представляет собой правительственный перечень юридических и физических лиц, которые «являются частью или работают от имени оборонного и разведывательного секторов правительства Российской Федерации».

В списке оказались большинство представителей российского оборонного и разведывательного секторов.

В него вошли «Объединенная авиастроительная компания», которая производит пассажирские лайнеры «Сухой» и «Туполев», концерн «Калашников», производитель знаменитых автоматов, использующихся по всему миру, и «Рособоронэкспорт», главный государственный экспортер оружия в стране.

По сообщениям российской прессы, в перечне также оказались, в частности, «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Ижмаш», НПО «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», АО «Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады», ВПК «НПО машиностроения», ООО «Молот-Оружие», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», «Опытное конструкторское бюро “НОВАТОР”», «ОБОРОНПРОМ», «Концерн Радиоэлектронные технологии», концерн «РТИ», «Уралвагонзавод», Ростех, ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» и «Высокоточные комплексы».

В списке также представлены все структуры российского разведсектора: Главное управление Генштаба ВС РФ, ФСБ и СВР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве следят за информацией о санкциях «самым пристальным образом».

«В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее – даже враждебных проявлений в отношении нашей страны», – заявил он журналистам.

Список был составлен после настоятельных призывов со стороны законодателей к действиям.

«Мы приняли закон. Они должны его приводить в исполнение, – заявил в четверг сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио перед тем, как законодатели получили список. – Они говорят, что им сложно выявить компании, на которые необходимо наложить санкции. Мой ответ – вводите санкции против тех, что вам уже известны, и продолжайте расширять список».

В совместном заявлении Маккейна и Кардина говорится, что «решение администрации – шаг в правильном направлении».

«Давая директивы по применению закона о санкциях, администрация медленно, но уверенно приводит в действие закон, принятый большинством голосов в Конгрессе этим летом, – говорится в заявлении. – Конгресс продолжит контролировать каждый шаг, чтобы убедиться, что администрация следует закону как по форме, так и по существу».

Председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер заявил, что Конгресс «рассчитывает на тщательные и своевременные консультации, прежде чем будет завершен процесс полной имплементации».

Меры в отношении России были включены в пакет санкций, который был почти единогласно принят Сенатом и Палатой представителей и подписан Трампом в начале августа.

Законопроект о противодействии противникам Америки с помощью санкций, ставший законом 2 августа, в числе прочего предусматривает санкции в отношении России в связи с выводами американской разведки о том, что Москва вела хакерские и пропагандистские усилия с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года.