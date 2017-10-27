Президент объявил опиоидную эпидемию национальным бедствием

26 октября президент США Дональд Трамп объявил опиоидный кризис в США национальным бедствием, требующим принятия экстренных мер. Церемонию, состоявшуюся по этому поводу в Белом доме, открыла первая леди США Мелания Трамп.

В своем обращении президент США подчеркнул, что решение проблемы «потребует всех наших сил». По словам Трампа, необходимо «противостоять кризису во всей его реальной сложности».

«Мы, американцы, не можем позволить, чтобы это продолжалось, – сказал президент. – Пришло время освободить наше общество от этой скверны. Мы можем стать поколением, которое покончит с опиоидной эпидемией».

«С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией национального масштаба– в соответствии с федеральным законом», – заявил президент США.

Согласно распоряжению главы Белого дома, будут разработаны новые нормативы, отменяющие запреты, введенные в 1970-х годах и запрещающие некоторым штатам оказывать помощь наркоманам в реабилитационных центрах, рассчитанных на более, чем 16 пациентов.

«На самом деле это мировая проблема, – сказал Дональд Трамп. – В прошлом году из-за передозировки наркотиков мы потеряли по меньшей мере 64 000 американцев. Это 175 потерянных американских жизней в день. Это 7 потерянных жизней в час в нашей стране».

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По словам президента, к борьбе с этой эпидемией будут подключены не только врачи и медицинские учреждения, но и все без исключения федеральные ведомства в США.

«Почтовая служба США и министерство внутренней безопасности ужесточат проверку посылок, прибывающих в нашу страну, для того, чтобы остановить поток дешевого и смертельного фетанила…, производимого в Китае, который действует в 50 раз сильнее, чем героин,– сказал Дональд Трамп. – Через две недели я встречусь в Китае с президентом Си, и я упомяну об этом в числе главных приоритетов».

Президент США напомнил, что после вступления в должность он создал специальную комиссию, члены которой в течении нескольких месяцев проводили консультации с экспертами и медиками. Как заявил Дональд Трамп, свои рекомендации эта комиссия должна предложить уже на следующей неделе.

Комиссия рекомендовала серию мер, которые Трамп может принять самостоятельно, без одобрения Конгресса. Так, она призывает отменить федеральное правило, ограничивающее число людей, которые могут лечиться от зависимости в реабилитационных центрах по программе Medicaid для малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями.