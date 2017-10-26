В семье Чингиза и Айсулу Ахматалиевых, иммигрантов из Казахстана, выигравших гринкарту и приехавших в США в феврале 2017 года, случилась беда. Серьёзно заболела младшая из троих дочерей – пятилетняя Меирим. Об этом рассказывает Елена Суншалиева из Ранчо-Кордовы на краудфандинговом сайте GoFundMe.

«Примерно месяц назад она заболела гриппом. Начался кашель, покраснело горло, поднялась температура. Врач безо всяких обследований назначила жаропонижающее и отправила ребенка домой. Через какое-то время состояние Меирим ухудшилось, и ее снова отвезли ко врачу. Опять же без анализов и исследований ей назначили антибиотик и снова отправили домой», – сообщила Елена.

По словам Суншалиевой, ребенка 10 дней лечили антибиотиками, но ее состояние ухудшалось, начали увеличиваться лимфоузлы, появился отек шеи, лица и глаз, ей стало трудно дышать, температура прыгала то вверх, то вниз.

Ночью 21 октября Меирим начала задыхаться. Родители позвонили в службу 911, где им посоветовали самим привезти ребенка в госпиталь. Отец девочки работал в ночную смену на заводе, он единственный кормилец в семье. Друзья помогли отвезти девочку в больницу и в этот раз настояли на обследовании, потому что ее состояние ухудшалось не по дням, а по часам.

«Врачи взяли кровь на анализ и через какое-то время, увидев результаты, вдруг забегали, подготовили палату и госпитализировали. Через какое-то время девочку перевели в другой госпиталь, где сделали еще один анализ крови и поставили диагноз – лейкемия. В данное время Меирим готовят к пункции костного мозга, а затем к химиотерапии. Меирим с мамой лежат в госпитале, дома остались ещё две дочки 7 и 9 лет, и папа вынужден заботиться о них. В данное время семья нуждается в финансовой помощи», – пишет Суншалиева.