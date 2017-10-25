Аэропорты США вводят более строгую проверку ручной клади

В аэропортах США вводятся более строгие процедуры проверки ручной клади. Об этом объявил Международный аэропорт в Сакраменто, которого также коснутся данные новвоведения.

Сакраменто. Управление транспортной безопасности (TSA) начало введение в аэропортах страны усиленных процедур проверки ручной клади с целью повышения стандартов безопасности. Новые правила уже действуют в международном аэропорту Сакраменто, в связи с чем пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт за два часа до вылета.

Согласно новому регламенту, все электронные устройства крупнее сотового телефона, такие как планшеты, электронные книги и игровые консоли, должны помещаться в отдельную корзину для просвечивания.

Список предметов, разрешенных к проносу через контрольно-пропускные пункты, остается без изменений. Усиленные меры безопасности не относятся к пассажирам, зарегистрированным в системе TSA PreCheck.