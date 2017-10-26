За последнее десятилетие в Майами появилась целая волна российских бизнесменов и чиновников, одним из которых в 2010 году стал генерал-майор в отставке Анатолий Петухов. Об этом пишет Miami Herald.

Фото: Коммерсантъ

В Майами Петухов прибыл не с пустыми руками – он тут же приобрел за наличные кондоминиум площадью в 230 квадратных метров, а затем его портфолио пополнилось тремя офисными зданиями в округах Майами-Дейд и Бровард, торговым комплексом в Форт-Лодердейле и семью магазинами в Халландейл-Бич.

Но самыми крупными его сделками стали два дома на острове Хибискус-Айленд, которые он приобрел почти за 15 миллионов долларов. Один из этих домов он сдал в аренду, а второй снес, чтобы начать строительство 17-миллионного поместья. Всего Петухов владеет недвижимостью стоимостью в $38 млн.

Откуда же у бывшего сотрудника полиции такие деньги?

В России 90-х годов силовые агентства, задачей которых была борьба с коррупцией и экономическими преступлениями, нередко получали деньги с тех самых преступников, которых они должны были ловить.

Одним из таких агенств было Главное управление по борьбе с организованной преступностью, в котором Петухов занимал должность первого заместителя начальника. Это элитное подразделение отличилось такой коррумпированостью, что в конце концов было распущено.

Самому Петухову не было предъявлено никаких обвинений, и после расформирования ГУБОП он продолжил работать в МВД, пока в 2008 году не ушел в отставку.

Однако согласно материалам иска, поданного в суд округа Майами-Дейд в 2013 году, Петухов принимал самое активное участие в криминальной деятельности.

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Акционеры одной из московских сетей универмагов назвали Петухова безжалостным гангстером, который с 1999 по 2013 год вымогал у их компании миллионы долларов. Именно на эти деньги он приобрел недвижимость во Флориде, утверждалось в иске.

Как заявили акционеры «Объединенного торгового дома “Ясенево”», они обратились к Петухову, бывшему тогда высокопоставленным офицером МВД, в 1999 году, ища защиты от угроз мафии. Угрозы прекратились, однако лекарство оказалось хуже болезни: Петухов потребовал за свои услуги ежемесячную плату в размере $50 000.

Чтобы добиться своего, Петухов пригрозил директору «Ясенево» Павлу Горностаеву натравить на акционеров компании и их семьи подконтрольных ему бандитов.

К 2002 году его аппетиты выросли, и он потребовал 25-процентную прибавку к «зарплате», говорилось в иске. В 2005 году он занял пост заместителя генерального директора компании.

Целью Петухова было стать основным владельцем «Ясенево» и иммигрировать в США по бизнес-визе, открыв филиал компании в Майами. Совет директоров отказался выполнить его требования, но в 2010 году Петухов все-таки приехал во Флориду, где продолжил угрожать Горностаеву.

На следующий год иск был отозван – согласно судебным записям, стороны договорились между собой, и истцы сняли все обвинения. По просьбе истцов и ответчиков судьи согласились убрать материалы дела из свободного доступа, чтобы «предотвратить ущерб репутации сторон». Общественности остается только догадываться о взрывоопасном содержимом засекреченных документов.