Во Флориде хоронят трагически погибшего молодого мужчину

В Джексонвилле члены славянской церкви “Живой поток” хоронят 34-летний Максим Токарева, трагически погившего во Флориде на прошлой неделе.

“С тяжелым сердцем мы просим у вас финансовой помощи. 34-летний Макс Токарев внезапно и трагически покинул нас. У Макса остались родители, Сергей и Нелла Токаревы, две сестры и младший брат. Пожертвованные средства пойдут на оплату медицинских счетов и расходов на похороны. Семья не имеет медицинской страховки и находится в затруднительной финансовой ситуации”, – говорится в специальном обращении близких на краудфандинговом сайте GoFundMe.