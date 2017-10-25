Малыш из российской семьи утонул в джакузи на дне рождения во Флориде

Годовалый ребенок утонул в джакузи на дне рождения в Тринити, Флорида. По сообщению полиции, в субботу на торжестве по случаю дня рождения погиб годовалый Андрей Логинов из семьи россиян.

Андрей Логинов, которого родители взяли с собой на день рождения своих знакомых в Леди-Палм-Корт, в ходе праздника исчез. Около 6:15 вечера его нашли без сознания в джакузи находящегося рядом с домом бассейна. Пострадавшего доставили вертолетом в детский госпиталь Св. Иосифа в Тампе, где он вскоре скончался, сообщается в пресс-релизе Службы шерифа округа Паско.

Причиной происшествия называется несчастный случай, сотрудники полиции не подозревают злого умысла.

Как сооббщает телеканал ABC, ребенок и семья являются гражданами России. Они посещали своих родственников в Тринити.