Американские женщины делятся историями сексуальных домогательств

В свете скандала с Харви Вайнштейном, тысячи пользователей соцсетей используют хэштег #MeToo – «Я тоже», чтобы рассказать о сексуальных домогательствах, передает Голос Америки.

В связи с обвинениями в сексуальном насилии против голливудского магната Харви Вайнштейна, десятки тысяч женщин идентифицируют себя как жертв сексуальных домогательств или нападений.

Женщины и некоторые мужчины поделились своими историями в социальных сетях под хэштегом #MeToo – «Я тоже» – после того, как актриса Алисса Милано на выходных написала в Твиттере следующее: «Если вы подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите «Я тоже» в ответе к этому твиту, мы увидим реальный масштаб проблемы».

К середине дня в понедельник хэштег ретвинули более миллиона раз, заявил представитель Twitter изданию Hollywood Reporter. Среди тех, кто присоединился к кампании – Леди Гага, Моника Левински, Розарио Доусон и сенатор Элизабет Уоррен.

Будучи изнасилованной один раз делает последующие изнасилования менее болезненными (для жертвы), я инстинктивно психически отстранилась от этого. Мое тело запомнило произошедшее, и это защитило мою психику. Я исчезла», – сказала актриса Эван Рэйчел Вуд в рамках серии твитов, говоря о своем опыте.

Звезда мюзикла «Гамильтон» Хавьер Муньос написал следующее: «Я тоже. Я не знаю, имеет ли какое-то значение, что подобное пишет гей, но это случалось. Несколько раз».

Еще одна актриса, снимавшаяся вместе с Алиссой Милано в сериале «Зачарованные» Роуз Макгоуэн, также поддержала кампанию. Ее учетная запись в была деактивирована Твиттером после того, как она обвинила Вайнштейна в изнасиловании. Чуть позже компания восстановила учетную запись ​. Это произошло после того, как начал набирать популярность хэштег #WomenBoycottTwitter – «Женщины бойкотируют Твиттер».

Подобная кампания разворачивается в Instagram, где модели рассказывают о злоупотреблениях и преследованиях в индустрии моды.

Пост модели Камерон Рассел пост, в котором предложила свою помощь моделям, была завалена ответами.

Это привело к тому, что в соцсетях стал популярным хэштег #MyJobShouldNotIncludeAbuse – «Моя работа не должна включать насилие».

В начале прошлой недели Харви Вайнштейн был уволен советом директором из собственной продакшн компании Weinstein Co. после статьи в New York Times, в которой 13 женщин обвиняли его в сексуальных домогательствах или нападениях на них.

В статье издания The New Yorker три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

Одна из россиянок – режиссер Виктория Смирнофф также в Фейсбуке поделилась историей с нападением известного голливудского продюсера.