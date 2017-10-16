Губернатор Калифорнии Джерри Браун одобрил закон, добавляющий третий пол в удостоверениях личности для тех людей, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

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Если законопроект будет одобрен Ассамблеей и подписан губернатором Джерри Брауном, Калифорния станет первым штатом с тремя вариантами пола в удостоверениях личности

Предложение сенатора Тони Аткинс добавит небинарный вариант пола в водительские права, свидетельства о рождении, удостоверения личности и судебные приказы, связанные со сменой пола. По словам демократа из Сан-Диего, ее законопроект SB 179 также упростит процедуру изменения пола в этих документах.

Помимо прочего, закон позволит несовершеннолетним подавать заявления на смену пола в свидетельствах о рождении с разрешения родителя или опекуна.